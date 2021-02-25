Россиян защитят от недобросовестных кредиторов и коллекторов

14:33, 25 февраля 2021, ПАИ

В России готовятся к принятию законопроекты, которые обеспечат дополнительную защиту граждан от недобросовестных кредиторов и коллекторов.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, коллекторам уже запрещено оказывать на должника психологическое давление, использовать выражения и совершать действия, унижающие его честь и достоинство, а также раскрывать его персональные данные. Теперь планируется обязать коллекторов общаться только непосредственно с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей, если только не имеет их письменного предварительного согласия. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.

Также готовится законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность. Предлагается дополнить УК РФ новой статьей 172.4, установив повышенную ответственность за указанные деяния вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. За те же действия, совершенные организованной группой, будет грозить тюрьма на срок до 12 лет.

Прошел первое чтение законопроект, предусматривающий усиление административной ответственности кредитных организаций — банков, ломбардов, микрофинансовых организаций — за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании долгов. Предполагается распространить существующую ответственность в этой сфере и на кредитные организации, которых она пока не касается.

Авторы инициативы предлагает также увеличить штрафы за применение угроз и противоправных действий при взыскании долгов: для должностных лиц они составят от 20 до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 50 до 500 тыс. руб.