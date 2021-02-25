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Общество

Александр Котов призвал депутатов привиться от COVID-19

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса. С такой просьбой он обратился к коллегам на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов отметил, что в Псковском областном Собрании есть депутаты, которые ещё не переболели коронавирусом, не имеют антител.

«Те, кто не сделал прививку, давайте организованно пройдём прививочную капанию, чтобы обезопасить себя и окружающих, чтобы наш законодательный орган был работоспособным, – обратился Александр Котов к коллегам-депутатам. – Это важная задача. Надо самим прививаться и призывать к этому население».

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