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Общество

Пешеходный мост над железнодорожными путями в Пскове привели в порядок

В Пскове очистили от снега и льда пешеходный мост через железнодорожные пути возле вокзала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи обратили внимание городских властей на неудовлетворительное состояние пешеходного моста через железнодорожные пути. Скользкие ступени, покрытые льдом, создавали опасность для спуска и подъема.

Управление городского хозяйства администрации Пскова в адрес Октябрьской железной дороги, являющейся собственником пешеходного моста через железнодорожные пути, направило письмо о необходимости содержать мостовое сооружение в нормативном состоянии.

Существуют альтернативные пути для перехода граждан через железную дорогу. Рекомендовано использовать пешеходно-автомобильный мост, расположенный на расстоянии 550 метров от железнодорожного вокзала, в конце железнодорожных путей станции Псков-Пассажирский. Путепровод соответствует требованиям безопасности для пересечения гражданами железнодорожных путей и оборудован пешеходными дорожками.

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