0
10:06
Новогоднюю мечту еще одного подростка исполнил Михаил Ведерников
08:27
Врачи рассказали о негативном влиянии коронавируса на зрение
01:03
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
23:04
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
22:20
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
21:37
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
20:25
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
Еще новости
Общество

Молиться об избавлении от соблазнов советует сегодня народный календарь

Мартинианов день наступил по народному календарю, пишет calend.ru.

Святой Мартиниан, чья память отмечается 26 февраля, - христианский святой, живший в IV-V веках в Палестине. Он был отшельником, в 18 лет начал затворническую жизнь. Некая женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его, но Мартиниан встал голыми ногами в огонь и устоял от искушения. Этим поступком он обратил Зою к Богу.

Мартиниана считали укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

В этот день судили о погоде. Тающий снег предвещал хорошую весну, а если день был пасмурный, грядущие месяцы обещали быть холодными.

Этот день также называли светлым. Люди выходили ночью во двор и окликали звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Новогоднюю мечту еще одного подростка исполнил Михаил Ведерников
26 февраля 2021
Новогоднюю мечту еще одного подростка исполнил Михаил Ведерников
Врачи рассказали о негативном влиянии коронавируса на зрение
26 февраля 2021
Врачи рассказали о негативном влиянии коронавируса на зрение
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
26 февраля 2021
Африканские мотивы и детективные составляющие в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
25 февраля 2021
Губернатор Псковской области попросил записаться на вакцинацию от коронавируса
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
25 февраля 2021
Каждый десятый бизнес в стране может закрыться в 2021 году
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
25 февраля 2021
Глава региона подарил воспитаннице Псковского центра помощи детям билеты на концерт Егора Крида
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
25 февраля 2021
Роскачество: Приложение Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»
25 февраля 2021
В Идрице подготовили основание памятного знака «Знамя Победы»

Идет загрузка...