Молиться об избавлении от соблазнов советует сегодня народный календарь

07:43, 26 февраля 2021, ПАИ

Мартинианов день наступил по народному календарю, пишет calend.ru.

Святой Мартиниан, чья память отмечается 26 февраля, - христианский святой, живший в IV-V веках в Палестине. Он был отшельником, в 18 лет начал затворническую жизнь. Некая женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его, но Мартиниан встал голыми ногами в огонь и устоял от искушения. Этим поступком он обратил Зою к Богу.

Мартиниана считали укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

В этот день судили о погоде. Тающий снег предвещал хорошую весну, а если день был пасмурный, грядущие месяцы обещали быть холодными.

Этот день также называли светлым. Люди выходили ночью во двор и окликали звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.