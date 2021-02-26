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Общество

34 класса в Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса

 

822 ученика переведены на дистанционное обучение

Из-за COVID-19 в Псковской области на 25 февраля закрыто 34 класса в 18 школах, 822 ученика переведены на дистанционное обучение. Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области. В детских садах на карантине в связи с коронавирусом пять групп в пяти дошкольных учреждениях. 

Что касается ОРВИ, то по этому заболеванию закрыто 40 классов в шести школах. В детских садах на карантине четыре группы в четырёх учреждениях. На карантине в связи с ОРВИ остаётся Пыталовская средняя школа.

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