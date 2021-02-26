34 класса в Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса

19:35, 25 февраля 2021, ПАИ

Из-за COVID-19 в Псковской области на 25 февраля закрыто 34 класса в 18 школах, 822 ученика переведены на дистанционное обучение. Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области. В детских садах на карантине в связи с коронавирусом пять групп в пяти дошкольных учреждениях.

Что касается ОРВИ, то по этому заболеванию закрыто 40 классов в шести школах. В детских садах на карантине четыре группы в четырёх учреждениях. На карантине в связи с ОРВИ остаётся Пыталовская средняя школа.