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Политика

Вице-губернатор Василий Осипов проконтролировал строительство газовой заправки в Пскове

Василий Осипов поинтересовался, чем новая станция будет отличаться от уже существующей в Пскове газовой заправки на улице Пожиговско. Фото администрации Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов сегодня проконтролировал ход строительства в Пскове первой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Об этом сообщает администрация Псковской области. Вместе с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным он осмотрел площадку объекта, который уже в этом году начнёт обслуживать пассажирский и грузовой транспорт.

Представитель инвестора ООО «Брянская нефтяная компания» Владимир Романов рассказал, что уже выполнены подготовительные работы по закладке фундамента, установлены топливные ёмкости, закуплено необходимое технологическое оборудование. Идёт процесс монтажа будки оператора заправки, выполняются работы по электрификации.

Василий Осипов поинтересовался, чем новая станция будет отличаться от уже существующей в Пскове газовой заправки на улице Пожиговской. Инвестор пояснил, что станция будет комбинированной и включать 22 поста, из них 10 метановых, 6 дизельных и 6 бензиновых. Таким образом, на площадке смогут одновременно заправляться 10 автобусов, работающих на метане, и шесть автобусов, работающих на альтернативных видах топлива.

При этом производительность метанового поста будет составлять 15 кубометров газа в минуту. На станции установят два компрессора, которые будут качать 2 тыс. кубометров метана в час. Благодаря этому на заправку одного автобуса метаном в объёме 200–220 литров понадобится всего 10–15 минут.

Отметим, что станция строится в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Псковской области, ООО «Брянская нефтяная компания» и ООО «Чистая энергия». Объём инвестиций в проект составляет 150 млн рублей.

Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию в первом полугодии текущего года. В итоге будет создано 20 новых рабочих мест, а отчисления в бюджеты различных уровней составят более 11,5 млн рублей в год.

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