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Культура

Псковский драмтеатр опубликовал афишу на выходные

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина в субботу и воскресенье приглашает зрителей на спектакли малой формы «Ионыч» и «Дни Победы», а закончить рабочую неделю в пятницу предлагает легкой комедией «Соседи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

26 февраля в 19:00 вниманию зрителей театр предлагает лирическую комедию «Соседи», которую зрители уже успели разобрать на искрометные цитаты. «Как говорит один из персонажей, «ошибки у нас бывают только при строительстве, при сносе – никогда». Снос дома, в котором несколько десятилетий живут одной семьей дружные соседи, – отправная точка сюжета. Комедия о самоотверженных соседях и любви застенчивого библиотекаря и дерзкой девушки-строителя захватит зрителей водоворотом страстей и непрерывным потоком шуток», – отметили в театре. 12+

27 и 28 февраля театр будет играть спектакли трижды в день: днём на малой сцене состоится спектакль «Ионыч», вечером, в 17:00 и 20:00, в новом зале театра – премьера «Дни Победы».

«В спектакле «Ионыч» режиссер Василий Сенин исследует размышления Чехова о провинциальности путем собственного опыта, ведь трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы, увиденные режиссёром в нашем городе», – отметили в театре. 12+

В выходные Псковский театр драмы продолжит премьерный марафон и четыре раза сыграет для зрителей новый спектакль «Дни Победы», премьера которого прошла 23 февраля.

Первые зрители уже оценили необычный формат спектакля, преобразившийся новый зал театра, блестящую игру артистов. «Когда я шла на этот спектакль, я боялась, что… все персонажи будут далеки от простых людей, но здесь было не так... Очень важно говорить про войну с разных сторон, рассказывать истории простых людей. Мне кажется, в этом роль искусства: надо со всех сторон анализировать ситуацию, ее проживать, и таким способом общество оздоравливается, прорабатывает больные темы», – высказалась зрительница премьеры.

Посмотреть афишу и купить билеты можно на официальном сайте театра.

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