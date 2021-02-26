Запретить продажу животных в зоомагазинах предлагают в Госдуме

15:05, 26 февраля 2021, ПАИ

В Госдуме предлагают запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. С такой инициативой выступил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет РИА Новости.

Он уверен, что условия содержания животных, выставленных на продажу в таких местах, можно приравнять к жестокому обращению. «Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать», - заявил Владимир Бурматов в прямом эфире в Instagram 26 февраля.

Глава комитета пояснил, что животные могут находиться там месяцами без нормальной вентиляции. «Про птичьи рынки я вообще молчу - это форменное безобразие», - заключил он.