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Общество

Псковская область лидирует по раскрываемости преступлений

Псковская область занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по раскрываемости преступлений. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по региону Сергей Еременко на пресс-конференции 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

За 2020 год раскрываемость преступлений в Псковской области составила 33%, в том числе связанных с хищением средств – порядка 14%. За январь 2021 раскрываемость хищений приблизилась к 30%. «В основном граждане других регионов и стран обманывают псковичей, часто Украина фигурирует», - отметил Сергей Еременко.

Он рассказал, что чаще всего применяются два способа мошенничества – когда карта якобы заблокирована или происходят ложные транзакции. Мошенники представляются сотрудниками банков, и на этот способ часто поддаются граждане (этот вид мошенничества составляет 72%). Второй способ – покупка/продажа товаров через соцсети (20%).

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