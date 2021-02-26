Музыку трех композиторов XVIII века исполнит губернаторский симфонический оркестр

15:21, 26 февраля 2021, ПАИ

26 февраля на сцене БКЗ филармонии состоится концерт «XVIII Мегюль Моцарт Глюк». Три композитора франко-австрийско-немецкой школы представят XVIII век, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Этьенн Никола Мегюль (1763-1817) впервые зазвучит в Пскове. Сам композитор эпохи Французской революции XVIII века прославился устройством народных празднеств, созданием «Походной песни», прозванной «сестрой «Марсельезы», причастностью к созданию первой консерватории Франции и разведением цветов.

Вольфганг Амадей Моцарт представлен концертом для скрипки с оркестром №5. Солисткой концерта станет Анна Зильберборд. Анна обучается игре на скрипке с пяти лет. В настоящий момент учится в Средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории, класс Л. А. Барановой и профессора университета штата Индианы (США) Г. Калиновского. Принимала участие в мастер-классах М. Венгерова, Д. Хоупа, З. Брона, К. Баратти, Д. Синьковского, А. Баевой, И. Рожковского, О. Калер.

Анна Зильберборд является лауреатом II премии Международного скрипичного конкурса имени С. С. Прокофьева (Москва, 2015) и стипендиатом Фонда культурных инициатив Маэстро Темирканова (2020). Она сотрудничала с такими дирижерами, как В. Альтшулер, В. Чернушенко, А. Штейнлухт, А. Рыбалко, М. Голиков, Д. Ноздрачев, В. Карклин, а также с такими солистами, как П. Осетинская, О. Вайнштейн и И. Дзекцер.

Ее игру на скрипке слышали уже в Санкт-Петербурге и Москве, Вене и Париже, а также в Нидерландах, Германии, Израиле и США, а теперь услышат и в Пскове.

Главный дирижер и художественный руководитель Николай Хондзинский. Начало концерта в 19:00.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.