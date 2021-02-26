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Общество

13 домов и детсад в Пскове остались без горячей воды

13 многоквартирных домов и один детский сад в Пскове попали под отключение горячего водоснабжения из-за утечки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Авария произошла 26 февраля в 4:00 на магистральной сети, соединяющей котельную и ЦТП. Причиной утечки стал серьёзный износ трубы, проходящей по мёртвой опоре.

Из-за утечки во дворе дома № 2 на улице Алёхина образовались родники из горячей воды. «Опасность данной утечки заключалась ещё и в том, что происходило размытие грунта, под угрозой оказались припаркованные вблизи автомобили. Во избежание подобных прогнозов место проведения работ было оцеплено, была вызвана специальная техника. Провели раскопку и откачали воду», – отметили в Псковских тепловых сетях.

В настоящее время повреждённый участок трубы заменён. На месте аварии работает сварщик. «В ближайшее время работы будут завершены, к вечеру во всех домах появится горячая вода, и, естественно, до этого момента никто не покинет место работ», – отметили в теплосетях и извинились перед жителями улицы Алёхина за доставленные неудобства.

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