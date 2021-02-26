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Артур Акавов: Травмы – неотъемлемая часть спортивной карьеры

Травмы — это неотъемлемая часть спортивной карьеры, считает известный псковский боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 26 февраля.

Он вспомнил бой в США в 2019 году за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе против обладателя пояса Деметриуса Андраде, где получил травму глаза. По словам Акавова, тогда он пропустил удар в левый глаз и после нормально продолжать бой стало невозможно.

«В итоге после 4 раунда моя команда приняла решение прекратить бой. Дальше я просто больше получал бы ударов», - сказал Артур Акавов, комментируя бой с боксёром из Бразилии Эскива Фалькао. Пскович подчеркнул, что решение принимает именно команда, а не спортсмен лично, поскольку он не всегда может адекватно в таких случаях оценивать ситуацию.

По словам Акавова, его соперник был очень рад, так как для него это была серьезная проверка. «Ему не важна была причина, он, по сути, нанес победный удар», - отметил он. Акавов добавил, что, позволив ударить себя, он допустил ошибку, в итоге получил травму.

Теперь Артура Акавова ждет обследование через несколько недель, он уже прошел курс приема противовоспалительных препаратов. При этом внутри глаза обнаружился небольшой отек, и необходимо сделать МРТ, обследовать мышцы глаза и понять, нужна ли операция. Акавов подчеркнул, что если в операции не будет необходимости, то он вернется к тренировкам летом.

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