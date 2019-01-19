0
09:39
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
09:17
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
09:00
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
00:55
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:01
Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы
21:55
В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды
21:00
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
Еще новости
Общество

Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO

Боксёр из Пскова Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе против обладателя пояса Деметриуса Андраде. Бой, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» транслировал телеканал Матч-ТВ.

В 12-м раунде рефери остановил бой из-за рассечения Авакова, присудив победу Андраде техническим нокаутом. 

Напомним, для Деметриуса Андраде это была первая защита титула, а Артур Акавов уже претендовал на этот пояс.

20 октября Андраде должен был драться за титул с Билли Джо Сондерсом, но британец провалил допинговое тестирование и лишился ремня Всемирной боксерской организации. В итоге, пояс WBO стал вакантным и был разыгран между Андраде и намибийцем Уолтером Каутондоквой.

Артур Акавов на данный момент занимает восьмую строчку рейтинга WBO. После поражения единогласным решением судей от Билли Джо Сондерса в декабре 2016 года пскович провел три победных боя, двоих соперников Артур Акавов одолел по очкам.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
19 января 2019
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
19 января 2019
Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
19 января 2019
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 января 2019
Крещенские купания (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы
18 января 2019
Глава Пскова осмотрел предполагаемые перехватывающие парковки к Ганзейским дням и территорию под посадку Аллеи дружбы
В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды
18 января 2019
В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
18 января 2019
«Крещенские этюды» рисовали участники мастер-класса в Великих Луках
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
18 января 2019
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника 1

Идет загрузка...