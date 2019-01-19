Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO

09:00, 19 января 2019, ПАИ

Боксёр из Пскова Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе против обладателя пояса Деметриуса Андраде. Бой, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» транслировал телеканал Матч-ТВ.

В 12-м раунде рефери остановил бой из-за рассечения Авакова, присудив победу Андраде техническим нокаутом.

Demetrius Andrade defeats Artur Akavov and defends his WBO middleweight title. pic.twitter.com/YirfODm5Sj — Sporting News (@sportingnews) January 19, 2019

Напомним, для Деметриуса Андраде это была первая защита титула, а Артур Акавов уже претендовал на этот пояс.

20 октября Андраде должен был драться за титул с Билли Джо Сондерсом, но британец провалил допинговое тестирование и лишился ремня Всемирной боксерской организации. В итоге, пояс WBO стал вакантным и был разыгран между Андраде и намибийцем Уолтером Каутондоквой.

Артур Акавов на данный момент занимает восьмую строчку рейтинга WBO. После поражения единогласным решением судей от Билли Джо Сондерса в декабре 2016 года пскович провел три победных боя, двоих соперников Артур Акавов одолел по очкам.