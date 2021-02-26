Артур Акавов рассказал, как похудел на 11 кг

16:03, 26 февраля 2021, ПАИ

Псковский боксёр Артур Акавов в эфире ПАИ-live рассказал, как похудел на 11 килограммов.

«Сначала нужно сесть на определенную диету. Для меня это было сложно, потому что я люблю сладкое, но 35 дней пришлось жить без сахара, без мучного и без картофеля. Ел долгие углеводы — зелёную гречку, которая более полезна, чем обычная, много овощей, рыбу, курицу, индейку. Говядину тоже исключил, исключил острое. Пил воду по галлону в день (около 3,7 литра). В дни тренировок столько воды было легко пить, но и по выходным надо было выпивать тот же объём», — рассказал Артур Акавов.

Благодаря такой диете спортсмен потерял 5-6 кг, в последнюю неделю ещё столько же. «В последние пару дней до взвешивания вообще почти ничего не ел», — признался боксёр, добавив, что потерянные 11 кг — его личный рекорд.