Дворников из Псковской области жильём и зарплатой заманивают на работу в Петербург

17:03, 26 февраля 2021, ПАИ

Дворников из Псковской области жильём и зарплатой заманивают на работу в Санкт-Петербург, рассказал изданию «Петербургский дневник» заместитель председателя комитета по благоустройству Северной столицы Егор Пащенко.

К дефициту дворников привела пандемия. «Уровень заработной платы уже 38 тысяч рублей, но желающих не так много, – отметил Егор Пащенко. – Мы вынуждены пользоваться услугами аутсорсинговых компаний, которые нам привлекают иностранную рабочую силу. В связи с условиями пандемии ввоз иностранной силы в нашу страну стал ограничен. И учитывая, что им на строительных площадках обещают и платят, наверное, в разы больше и условия труда там попроще, они идут туда».

Депутаты городского заксобрания предложили привлекать дворников бесплатным жильем на время работы.

«Будем работать, приглашать из других регионов, предоставлять жилье. Маневренный фонд у города есть. Это не общежитие, может, люди смогут приезжать семьями. По Псковской и Новгородской областям дворников уже ищем, их лимит подходит к концу. Будем работать с отдаленными регионами», – добавил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин.

Сейчас Санкт-Петербургу не хватает ещё 1,5 тысячи дворников.