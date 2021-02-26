Молодёжный парламент приглашает псковских школьников принять участие в региональной лиге дебатов

17:16, 26 февраля 2021, ПАИ

Региональная лига дебатов «Истина» пройдёт в апреле. Решение о сроках проведения муниципального и областного этапов турнира по ораторскому мастерству среди школьников принято на первом заседании оргкомитета, в который вошли вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко, уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталия Соколова, председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова и представитель областного комитета по образованию Максим Алганов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В конце 2019 года Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов вошёл в число победителей конкурса на получение областного гранта для реализации региональной лиги дебатов, однако воплотить задуманное в 2020 году помешала пандемия.

«У нас была дилемма: провести дебаты в онлайн-формате или дождаться ослабления противоэпидемических ограничений и собраться «вживую». Мы остановились на втором варианте, потому что для формирования культуры споров и ведения дискуссии всё-таки важно живое общение», - рассказал Виктор Остренко.

Лига дебатов пройдёт в два этапа. Сначала в искусстве аргументированного спора будут соревноваться школьные команды в районах области, в Пскове и Великих Луках. Победители муниципального уровня встретятся в финале региональной лиги дебатов.

Члены оргкомитета определили возрастную группу: чтобы не перегружать выпускников, готовящихся к сдаче ЕГЭ, поучаствовать в дебатах предложено учащимся 8-10 классов. В каждую команду войдёт по три человека.

«Мы не хотим, чтобы это было «обязаловкой» и инициативой, спущенной сверху, - подчеркнула Юлия Лысова. – По опыту мы видим, что ребята проявляют интерес к дебатам, и надеемся, что школьники захотят в них поучаствовать».

Детский омбудсмен Наталия Соколова активно поддержала идею проведения региональной лиги дебатов и предложила оказать организационную помощь. «Я уверена, что среди школьников будет отклик. При уполномоченном по правам ребёнка работает детский общественный совет, и мы могли бы подключиться к организации школьных дебатов», - предложила Наталия Соколова.

Члены оргкомитета договорились о приблизительных сроках проведения лиги дебатов: в начале апреля диспуты пройдут в районах, а в конце месяца – на региональном уровне. Темы для дискуссии участники дебатов узнают заранее. Как отметили члены оргкомитета, выбор будет определяться актуальностью и значимостью в молодёжной среде.

Региональная лига дебатов организована с целью интеграции учащейся молодёжи в формирование культуры споров и ведения дискуссии, развития навыков ораторского искусства, критического мышления, а также повышения интереса учащихся к актуальным проблемам современного общества.