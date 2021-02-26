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Общество

Шесть посетителей псковских торговых центров получили предупреждение за отсутствие маски

За отсутствие маски шесть посетителей торговых центров получили предупреждение. Рейд прошёл по ТЦ «Акваполис», «Империал» и «Пик60» 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В Псковской области продолжает действовать масочный режим. С целью проверки соблюдения мер был проведён рейд по торговым центрам города.

Три человека в ТЦ «Акваполис» были остановлены за отсутствие маски, ещё столько же людей остановили в «Империале» и «Пик60». У всех, кроме сотрудника «Акваполиса», маски были при себе.

Ни одного протокола составлено не было, всем были вынесены предупреждения. Во второй раз гражданам может грозить штраф. Решение по штрафам может выносить только суд.

Рейды будут проходить до снятия ограничительных мер.

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