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Общество

В Пскове погибла женщина в результате пожара на Бастионной

Фото ПАИ

 

В Пскове на улице Бастионной, 21 в однокомнатной квартире на первом этаже произошёл пожар. Была угроза жизни жильцов подъезда. Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня пожарные эвакуировали соседей. В результате пожара погибла женщина.

 

Фото ПАИ

 

Благодаря слаженным действиям пожарной охраны и пожарного караула удалось избежать большего количества жертв. Выгорел диван на площади 2 кв. м, стена (6 кв. м) и оконная рама. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели, устанавливая причины возникновения огня.

 

Фото ПАИ

 

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