В Пскове погибла женщина в результате пожара на Бастионной

19:56, 26 февраля 2021, ПАИ

В Пскове на улице Бастионной, 21 в однокомнатной квартире на первом этаже произошёл пожар. Была угроза жизни жильцов подъезда. Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня пожарные эвакуировали соседей. В результате пожара погибла женщина.





Благодаря слаженным действиям пожарной охраны и пожарного караула удалось избежать большего количества жертв. Выгорел диван на площади 2 кв. м, стена (6 кв. м) и оконная рама. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели, устанавливая причины возникновения огня.