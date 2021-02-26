В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах

20:11, 26 февраля 2021, ПАИ

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил запретить продавать животных в зоомагазинах.

«Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, — это надо запрещать», — сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, условия содержания животных в зоомагазинах можно «приравнять к жестокому обращению». Так, животные могут месяцами находиться без нормальной вентиляции, а птичьи рынки — «форменное безобразие», добавил депутат.

​В зоосообществах регулярно появляются жалобы на зоомагазины в различных торговых центрах, в витринах которых лежат вялые щенки и котята. По их виду понятно, что за этими милыми пушистыми комочками совсем не ухаживают — не гуляют с ними, редко кормят и редко достают показывать покупателям.