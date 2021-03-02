О работе псковских экспертов-криминалистов рассказал Алексей Кирилёнок

17:30, 01 марта 2021, ПАИ

Начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области Алексей Кирилёнок рассказал в эфире проекта ПАИ-live 1 марта о работе псковских экспертов-криминалистов.

Алексей Кирилёнок отметил, что криминалистика – это традиционная наука, и связь поколений присутствует.

«Мы сохраняем преемственность, она помогает», - добавил он.

Также спикер рассказал, что основной задачей являются выезды на места происшествий.

«При поступлении сигнала в дежурную часть следственно-оперативная группа совместно с экспертом прибывает на осмотр места происшествия», - рассказал Кирилёнок, добавив, что открывается экспертно-криминалистический чемодан, который оснащён всеми необходимыми средствами фиксации, обнаружения, изъятия следовой информации.

В дальнейшем эта информация поможет найти виновных в совершении преступлений.