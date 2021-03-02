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Общество

На Багамских островах нашли таинственную сферу с русскими надписями

На сфере есть надписи на русском языке. Фото Telegram

На Багамах нашли титановый шар с надписями на русском языке, пишет в своём телеграм-канале издание Daily Storm. Из надписей следует, что объект может работать при температуре минус 170 градусов, весит 41 килограмм и был изготовлен в 2018 году. Таинственную штуковину обнаружила на одном из пляжей острова Харбор туристка из Великобритании. 

Эксперты, изучившие шар, пришли к выводу, что речь идёт о баке высокого давления от разгонного блока некоего космического аппарата.

Шар обнаружили на пляже в песке. Фото Telegram

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