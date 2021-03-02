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Общество

Реабилитация для переболевших коронавирусом появится в горбольнице Пскова

В городской больнице Пскова появится реабилитация для переболевших коронавирусом. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время рабочего выезда в медучреждение с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 2 марта, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Мы будем предусматривать развитие не только всех видов специализированной медицинской помощи, но и высокотехнологичной. И самое главное, хотим добавить новые направления – это реабилитация для пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции», - рассказала Гаращенко.

В больнице планируется открыть подразделение для бронхолёгочых патологий с соматикой вместе с кардиологией для того, чтобы пациенты могли комплексно восстанавливать все органы, которые поражает коронавирусная инфекция.

Михаил Ведерников принял участие в открытии памятного знака в благодарность медикам за борьбу с COVID-19.

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