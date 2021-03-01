Конкурс «Кто там в малиновом берете» запустил музей-заповедник «Михайловское»

12:46, 02 марта 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» запустил конкурс «Кто там в малиновом берете». До 10 апреля всем желающим предлагают лично или с друзьями инсценировать какое-либо из произведений Пушкина и прислать фотографию с лучшей сценой из своей постановки, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Определять победителя будет музейное сообщество, а также посетители музейного сайта, на котором снимки будут размещаться по мере их поступления.

Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться на специальной странице конкурса.