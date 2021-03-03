0
00:59
Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
23:06
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
22:42
Как псковичам минимизировать походы в налоговую и на какие налоговые вычеты можно рассчитывать – в интервью с Алексеем Салтыковым
21:47
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
20:17
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
19:22
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
18:33
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
Еще новости
Общество

Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской

Коммерческую недвижимость по адресу Балтийская, 7 предлагает компания «Псковжилстрой». Менеджер договорного отдела в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, что помещение площадью 646 квадратных метров расположено на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

  • Коммерческая недвижимость на Балтийской, 7
    Фото: ПАИ
  • Коммерческая недвижимость на Балтийской, 7
    Фото: ПАИ
  • Коммерческая недвижимость на Балтийской, 7
    Фото: ПАИ
  • Коммерческая недвижимость на Балтийской, 7
    Фото: ПАИ
  • Коммерческая недвижимость на Балтийской, 7
    Фото: ПАИ
  • Коммерческая недвижимость на Балтийской, 7
    Фото: ПАИ
  • Коммерческая недвижимость на Балтийской, 7
    Фото: ПАИ
  • Коммерческая недвижимость на Балтийской, 7
    Фото: ПАИ

Дом будет сдаваться во втором квартале 2021 года, все работы там практически завершены. Рядом расположены обустроенная новая детская площадка и гимназия.

В коммерческой недвижимости уже проведены все коммуникации: холодная и горячая вода, канализация, электроэнергия, центральное отопление. Кроме того, помещение имеет восемь выходов и входов и соответствует всем строительным нормам и правилам.

По мнению представителей «Псковжилстроя», в коммерческом помещении смог бы удобно разместиться фитнес-клуб или детский центр, поскольку в новом районе пока не так много досуговых мест.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
03 марта 2021
Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
02 марта 2021
Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
02 марта 2021
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
02 марта 2021
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
02 марта 2021
Ещё одну школу в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
02 марта 2021
Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
02 марта 2021
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
Сила есть: пациенты псковской инфекционки портят имущество учреждения
02 марта 2021
Сила есть: пациенты псковской инфекционки портят имущество учреждения

Идет загрузка...