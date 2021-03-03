Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской

18:33, 02 марта 2021, ПАИ

Коммерческую недвижимость по адресу Балтийская, 7 предлагает компания «Псковжилстрой». Менеджер договорного отдела в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, что помещение площадью 646 квадратных метров расположено на первом этаже девятиэтажного жилого дома.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Дом будет сдаваться во втором квартале 2021 года, все работы там практически завершены. Рядом расположены обустроенная новая детская площадка и гимназия.

В коммерческой недвижимости уже проведены все коммуникации: холодная и горячая вода, канализация, электроэнергия, центральное отопление. Кроме того, помещение имеет восемь выходов и входов и соответствует всем строительным нормам и правилам.

По мнению представителей «Псковжилстроя», в коммерческом помещении смог бы удобно разместиться фитнес-клуб или детский центр, поскольку в новом районе пока не так много досуговых мест.