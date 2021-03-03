Идеально для досуга: «Псковжилстрой» реализует коммерческую недвижимость на Балтийской
Коммерческую недвижимость по адресу Балтийская, 7 предлагает компания «Псковжилстрой». Менеджер договорного отдела в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, что помещение площадью 646 квадратных метров расположено на первом этаже девятиэтажного жилого дома.
Дом будет сдаваться во втором квартале 2021 года, все работы там практически завершены. Рядом расположены обустроенная новая детская площадка и гимназия.
В коммерческой недвижимости уже проведены все коммуникации: холодная и горячая вода, канализация, электроэнергия, центральное отопление. Кроме того, помещение имеет восемь выходов и входов и соответствует всем строительным нормам и правилам.
По мнению представителей «Псковжилстроя», в коммерческом помещении смог бы удобно разместиться фитнес-клуб или детский центр, поскольку в новом районе пока не так много досуговых мест.