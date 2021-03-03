Весеннее ограничение для большегрузов вводится в Псковской области с 22 марта

16:47, 02 марта 2021, ПАИ

В Псковской области с 22 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 22 марта по 20 апреля 2021 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, которые следуют по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а. Контактные телефоны: (8-8112) 298-812, 298-813.