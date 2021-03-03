Авиарейс из Калининграда прибыл в Псков с большим опозданием

19:10, 02 марта 2021, ПАИ

Самолёт из Калининграда прибыл в Псков с опозданием на 5 часов 36 минут. Об этом написал официальный телеграм-канал Псковской области.

«Причиной такой задержки стала незапланированная замена воздушного судна непосредственно перед отправлением и в связи с этим позднее прибытие самолёта в аэропорт Калининграда, — рассказал нам генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов. — В Псков самолёт прибыл в 18 часов 14 минут».

Как отметил директор, для псковского аэропорта это первая серьёзная задержка рейса на авиамаршруте Калининград – Псков.