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Общество

Авиарейс из Калининграда прибыл в Псков с большим опозданием

На пять с половиной часов выбился самолёт из графика.Фото popmech.ru

Самолёт из Калининграда прибыл в Псков с опозданием на 5 часов 36 минут. Об этом написал официальный телеграм-канал Псковской области.

«Причиной такой задержки стала незапланированная замена воздушного судна непосредственно перед отправлением и в связи с этим позднее прибытие самолёта в аэропорт Калининграда, — рассказал нам генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов. — В Псков самолёт прибыл в 18 часов 14 минут».

Как отметил директор, для псковского аэропорта это первая серьёзная задержка рейса на авиамаршруте Калининград – Псков.

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