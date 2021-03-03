Вой сирен услышат псковичи 3 марта

09:32, 03 марта 2021, ПАИ

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3 марта в период с 10:40 до 10:50 в Пскове пройдет комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Жители города услышат звучание сирен, которое означает сигнал «Внимание всем», а по каналам первого мультиплекса цифрового телевидения будет транслироваться тестовое сообщение от МЧС.

Это комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, необходимой для доведения информации об опасностях, возникающих при ЧС. Проверка систем оповещения пройдёт в нескольких регионах России.

В рамках проверки населению следует сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.