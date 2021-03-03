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Общество

Новую мошенническую схему под видом выплат с «Госуслуг» обнаружил пскович

Житель Пскова обнаружил новую мошенническую схему под видом начисления пособия через «Госуслуги». Об этом пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

На электронную почту молодому человеку пришло письмо, выдержанное в фирменном стиле портала «Госуслуги», его невозможно было на первый взгляд отличить от подлинного. В тексте говорилось, что гражданину положены социальные компенсации и для их получения нужно перейти в «личный кабинет». Дальше открывается новое окно браузера, где пользователю предложено ввести данные банковской карты якобы для перевода средств.

Но пскович сначала проверил адрес, с которого пришло письмо. Выяснилось, что под логотипом «Госуслуг» прятался почтовый ящик info@yotapro.ru.  

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