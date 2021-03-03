Ольга Тимофеева рассказала, что изменилось после получения Псковским театром драмы федерального статуса

15:26, 03 марта 2021, ПАИ

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева в эфире проекта ПАИ-live 3 марта рассказала, что изменилось после получения Псковским театром драмы федерального статуса.

«Мы до сих пор не расстались, есть совместные проекты [с Псковским драмтеатром. – ПАИ]», – отметила Ольга Тимофеева. Она подчеркнула, что для Театрально-концертной дирекции Псковской области это «больно, когда материальная база и специалисты уходят».

«Коллектив ушел – артистический состав, а также специалисты по звуку, свету, видео остались за пределами дирекции. А у нас много проектов – мы совместно делали конкурсы, фестивали, праздники. И, конечно, для нас это достаточно чревато. Но сотрудничество продолжится», – отметила Ольга Тимофеева.