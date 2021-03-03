Болезненный «развод» с Псковским драмтеатром – ПАИ-live с директором Театрально-концертной дирекции Ольгой Тимофеевой

15:10, 03 марта 2021, ПАИ

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей ПАИ-live в среду, 3 марта.

О болезненном «разводе» с Псковским академическим театром драмы имени А. С. Пушкина, больших творческих планах на год, перестройке кукольного театра, гастролях в условиях пандемии, сотрудничестве с «Псковконцертом» и другими организациями, а также о создании молодежной артрезиденции – в эфире ПАИ-live рассказывает Ольга Тимофеева.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в «ВКонтакте».