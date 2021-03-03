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Культура

Фестиваль русской музыки пройдёт в Псковской области в марте

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В Псковской области в марте пройдёт фестиваль русской музыки. Об этом рассказала генеральный директор Театрально-концертной дирекции региона Ольга Тимофеева в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

Ольга Тимофеева отметила, что фестиваль начнётся в середине марта. Кроме того, на территории Себежского района пройдёт «Курган Дружбы». Также ожидается проведение мероприятия «Десантный взвод».

«Есть совместные проекты с Центром народного творчества. У нас много партнеров появилось», – отметила спикер, добавив, что ведётся работа с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

В этом году Театрально-концертная дирекция подаёт заявки на гранты. В частности, с проектом «Творческие люди», заключила гостья эфира.

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