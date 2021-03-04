Расширить функционал портала «Госуслуги» предлагает Минэкономразвития

08:50, 04 марта 2021, ПАИ

Минэкономразвития России предлагает расширить функционал портала «Госуслуги», пишет РИА Новости.

В частности, предлагается включить в перечень оказываемых услуг предоставление сведений из реестра микрофинансовых организаций, выписки из госреестров ломбардов. Также в ведомстве считают необходимым информировать с помощью «Госуслуг» самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке.

Проект соответствующего распоряжения правительства внесен на рассмотрение кабмина. В данный момент такие сведения можно получить только при личном обращении в органы власти.

Напомним, в конце февраля на «Госуслугах» стали доступны справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплатах. До конца 2021 года на портале станут доступны все услуги и сервисы, которыми можно воспользоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.