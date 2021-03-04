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Общество

Историческую надпись обнаружили на башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря

На башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря обнаружили историческую надпись. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Во время проведения инженерно-технических исследований на башне Святых ворот Псково-Печерского монастыря при устройстве зондажей, над верхней частью исследуемого арочного проезда, был раскрыт фрагмент исторической надписи.

Надпись над воротами в разное время гласила «Вниду в дом Твой поклонюся, ко храму святому Твоему» и «Любит Господь Врата Сиона паче всех селений Иаковлевых».

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