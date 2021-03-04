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Общество

Большинство компаний России всё ещё работают удалённо

Pixabay.com

Более половины компаний в России продолжают частично или полностью работать удалённо, пишет RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервисов «Работа.ру» и «СберКорус».

В опросе приняли участие более одной тысячи представителей компаний из всех регионов России.

55 % работодателей указали в опросе сервиса, что в их компаниях сейчас дистанционно работает 10 % сотрудников, тогда как 20 % отметили, что в их компаниях переведено на дистанционную работу до 30 % работников.

В 14 % компаний удалённо работает до 50 % трудоустроенных.

6 % опрошенных работодателей сообщили, что 70 % их сотрудников находятся в удалённом режиме работы.

А у 5% компаний в удалённом режиме трудится весь штат.

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