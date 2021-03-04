Проректор ВШЭ: Возраст учителя в России зависит от привлекательности зарплаты

11:59, 04 марта 2021, ПАИ

В России возраст и формируемый образ учителя зависит от привлекательности заработной платы и рабочих мест, считает проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 4 февраля.

По его словам, если ожидается, что в тот или иной сегмент рынка на рабочие места должны прийти молодые специалисты, то, соответственно, такие рабочие места должны быть в том числе привлекательны по зарплате.

Сергей Рощин считает, что преподаватели и учителя старшего возраста в России находятся в ситуации некоторой «инерционной ловушки», а для обновления кадров в стране необходима «другая политика».

«И не во всех регионах России у нас та картинка по учителям, тот образ, который вы сейчас нарисовали. Мы знаем опыт Москвы, у которой, конечно же, другие совершенно бюджеты и возможности, но которая последовательно проводит политику по отношению к школе, по отношению к общему образованию, в том числе и с точки зрения уровня зарплат учителей, и там попадаются и мужчины, там попадаются и люди молодого возраста, причем попадаются массово. Более того, учителя в московских школах получают часто больше, чем преподаватели в университетах в Москве», - сказал Рощин.

Он также подчеркнул, что должны существовать компетентные коллеги, которые могут «что-то сделать, запустить инновации и сделать квалифицированные работы». Но для того, чтобы они пришли, отметил гость эфира, должна сформироваться история на стороне спроса на труд, заработных плат, соответствующих рабочих мест. Поэтому, когда идет речь о такой совместной образовательной программе, которую ВШЭ сейчас запустила совместно с ПсковГУ, это очень важный шаг.

«Мы очень надеемся, что это будет в том числе поддержано региональной политикой в области образования и что выпускники этой программы придут на интересные рабочие места в школы, на позиции учителей с адекватным спросом на их труд», - сказал Рощин.

«Те совместные проекты, которые мы делаем с различными российскими университетами, они все пока, что называется, единичные, но элементы тиражируемости, безусловно, в них есть. Но к этому должен сложиться ряд условий. Должно быть желание партнеров, то есть двух университетов, которые это реализуют, соответственно, политическая менеджериальная воля руководителей университетов, которые это выстраивают, потому что я не могу сказать, что совместные программы – это совсем просто, здесь требуются усилия, чтоб это построить. Но и особенно для таких секторов, как, допустим, образование, педагогика, очень важна поддержка региональных властей, также политическая воля, желание и приоритезация этих задач для того, чтобы университет это развивал», - заключил гость эфира.