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Общество

До -7 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

5 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -7 до -2 градусов, днем – от -5 до 0.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

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