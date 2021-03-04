До -7 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

14:05, 04 марта 2021, ПАИ

5 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -7 до -2 градусов, днем – от -5 до 0.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.