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На 1% выросли продажи новых автомобилей в России в феврале

За второй месяц 2021 года в России продажи новых автомобилей увеличились на 0,8% по сравнению с февралем прошлого года — россияне приобрели 120 081 автомобиль. Об этом пишет газета «Известия».

Итоги продаж подвели аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, после небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

«Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года. Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене», - отметил он.

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