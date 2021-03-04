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Общество

Гаращенко: Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 встречаются, но не часто

«Население должно понимать и знать, есть ли какие-то побочные эффекты [от вакцины против коронавируса. — ПАИ] и что не надо их путать с обычными типичными реакциями, которые вызывает вакцина», – заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

По словам Марины Гаращенко, сейчас в Псковской области идёт мощная информационная составляющая в плане вакцинации. «Все наши ученые, академики, профессора, директора выступают, которые сами непосредственно были разработчиками вакцины. И люди это слышат и могут сделать свой выбор», – сказала она.

Председатель комитета считает, что вакцина от коронавируса, безусловно, эффективна, поскольку «её разрабатывали учёные – люди, которые имеют большой опыт».

«Сначала население было немножко настороженным, мы обратили на это внимание и даже били тревогу, проводили много совещаний, встреч, информационную кампанию, и она продолжится», – заключила Гаращенко.

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