Реабилитация и вакцинация – «Анамнез с Мариной Гаращенко»

16:15, 04 марта 2021, ПАИ

Псковская городская больница после годовой работы в качестве ковид-центра возвращается в штатный режим. В Псковской области продолжается вакцинация от коронавируса.

Вернётся ли всё на круги своя в горбольнице или лечебное учреждение ждут очередные перемены? Когда пункты вакцинации появятся в торговых центрах Пскова? Стали ли псковичи больше доверять вакцине? Что случилось после прививки с 101-летней жительницей Псковской области?

Об этом в программе ПАИ-live «Анамнез с Мариной Гаращенко».