О побочных эффектах вакцины от коронавируса рассказала Марина Гаращенко

16:50, 04 марта 2021, ПАИ

О побочных эффектах после вакцинации от коронавируса рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

Спикер рассказала, что на прививку есть иммунный ответ и все люди по-разному иммунологически отвечают на те или иные мероприятия.

«Для того чтобы побочные эффекты предотвратить в первый поствакцинальный период, медицинские работники рекомендуют пациентам определенные мероприятия», - отметила Марина Гаращенко.

В частности, реакция на вакцину у пациентов бывает в виде однократного повышения температуры. Некоторые привитые пациенты ненадолго теряют обоняние и вкус.

«Это типичные для коронавирусной инфекции реакции и проходят они за один-два дня», - рассказала спикер, добавив, что в основной массе люди спокойно переносят прививку и ничего не испытывают. Хорошо переносят вакцинацию и пожилые люди.