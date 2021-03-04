В Пскове полицейские приняли участие во Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом»

18:32, 04 марта 2021, ПАИ

Сегодня в преддверии Международного женского дня сотрудники УМВД России по городу Пскову посетили представительниц прекрасного пола по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Акция "8 Марта - в каждый дом" проводится по инициативе МВД России по всей территории страны уже не первый год.

Участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Вадим Захаренко и начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова поздравили многодетных мам с наступающим весенним праздником, вручили им цветы, а детей порадовали игрушками.

Подобные встречи способствуют развитию доверительных отношений между стражами порядка и обществом, ориентированы на дальнейшее укрепление общественной безопасности. Отметим, что в организации сегодняшнего мероприятия активное участие приняли члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову.