Персональная выставка Софьи Рыжковой откроется в Пскове 5 марта

18:48, 04 марта 2021, ПАИ

Персональная выставка художественных произведений Софьи Рыжковой «Мелодия Души» откроется 5 марта в 18:00 в выставочном зале Псковского областного отделения Союза художников России (Псков, улица Ленина, 1).

На выставке будут представлены серии работ. Особого внимания заслуживает «Пленэрная коллекция» – работы по мотивам легенд и древних сказаний Псковской земли.

Софья Рыжкова родилась в городе Кургане, окончила художественно-географический факультет Омского педагогического института. Член Союза художников России, участница республиканских выставок в Москве и Санкт-Петербурге, международных выставок в Голландии, Германии, Финляндии, Швеции и Латвии. С 2001 года преподает в Псковской детской художественной школе.

Занятия изобразительным искусством для Софьи основной маяк в жизни и главный путеводитель. Темы её работ многообразны, а техники исполнения она постоянно придумывает новые, порой «совмещая несовместимое».