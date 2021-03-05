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Общество

Великолучанка потратила деньги с найденной банковской карты и получила год тюрьмы условно

В Великих Луках местную жительницу приговорили к году тюрьмы условно с испытательным сроком на 6 месяцев за трату денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

В декабре минувшего года женщина нашла на одной из улиц утерянный кошелек с банковскими картами и начала тратить с них деньги, пока одну не заблокировал владелец, а на другой не закончились средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Подсудимая полностью признала свою вину, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаялась в содеянном, добровольно возместила причиненный вред, извинилась перед потерпевшим, что суд признал смягчающими наказание обстоятельствами.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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