В Калининградской области утонувшего ребёнка не могут найти из-за запрета литовских пограничников

10:26, 05 марта 2021, ПАИ

В Калининградской области пропавшего ребёнка не могут найти из-за запрета Литвы пересекать границу, сообщают федеральные СМИ.

7-летний мальчик жил с родителями в доме на берегу реки Неман на границе России и Литвы. 17 февраля ребенок ушел гулять и пропал. Позже появилась информация от литовских пограничников о том, что они видели мальчика и то, как он провалился под лёд.

Российские водолазы не нашли тело мальчика в реке на территории РФ, а попасть на территорию Литвы они не могут. В Управлении государственной пограничной безопасности Литвы заявили, что границу пересекать запрещено даже в рамках спасательных операций, так как Россия не входит в ЕС и не является страной Шенгенского соглашения.

В администрации Калининградской области подтвердили, что литовская сторона не пускает российских водолазов, чтобы обследовать дно. При этом до сих пор не ясно, действительно ли это был тот ребенок.