Пилотный проект для выявления нуждающихся семей запустят в России

12:00, 05 марта 2021, ПАИ

В 2021 году в России запустят пилотный проект определения уровня совокупного дохода домохозяйств страны, главным исполнителем выбрана ФНС. За запуск проекта отвечают Федеральная налоговая служба (ФНС), а также Пенсионный фонд России (ПФР), Минтруд и Росстат. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.

Согласно документу, проект разработан для развития адресности социальных мер поддержки населения страны. В ближайшее время налоговая служба займется формированием реестров домохозяйств и семей, основываясь на данных собственной системы «Налог-3» и информационной системы, которая разрабатывается на основе ЕГР ЗАГС, касающейся ведения единого федерального регистра населения.

Помимо этого, в базе будут содержаться данные о составе семей и домохозяйств, их имуществе и доходах, которые подлежат налогообложению. После этого сведения поступят в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), где есть информация и о других видах доходов, в том числе социальных пособиях, выплатах, пенсиях и т. д., которой обладают ПФР и органы соцзащиты.

На основе данных будут оценивать совокупные доходы семей и домохозяйств. Бюджет проекта составит 167 млн рублей, которые будут выделены из резервного фонда российского правительства.

«[Пилотный проект] не направлен на контроль и не несет фискальной функции, его цель — оценить реальный уровень обеспеченности семей и домохозяйств и сформировать предложения по оценке нуждаемости на основе административных данных», - сообщили изданию в пресс-службе ФНС.