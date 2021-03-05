Женщины составляют 53,6% населения Псковской области

12:27, 05 марта 2021, ПАИ

По состоянию на 1 января 2020 года в Псковской области проживало 335,8 тысячи женщин, что составляет 53,6% от общей численности населения региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

72% из них проживают в городской местности. На 1000 мужчин области приходилось 1157 женщин. Изначально девочек на свет появляется на 2–8% меньше, чем мальчиков.

В трудоспособном возрасте (16–55 лет) в прошлом году находилось 45,9% женщин, моложе и старше трудоспособного возраста – 15,1% и 39% соответственно. На начало 2020 года в области насчитывалось 3029 женщин-долгожителей в возрасте 90 лет и старше, мужчин – 661 человек.