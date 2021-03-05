0
18:39
Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель и Первомай
18:24
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
18:22
В администрации Псковской области прошло совещание с руководителями муниципалитетов
18:21
Дополнительные решения будут приняты по итогам визита Мишустина в Псковскую область
18:18
Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников
18:17
О важности соблюдения ограничений напомнил псковичам губернатор
18:13
Третий выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 18:30
Еще новости
Общество

Россиянки назвали самый желанный и самый бесполезный подарок на 8 Марта

Фото: Pixabay.com

Cамым бесполезным подарком, но все ещё желанным, россиянки назвали цветы, сообщает РБК со ссылкой на опрос Superjob.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи женщин со всей страны.

Получить букет в подарок хотели бы 22 % респонденток, а другие 15 % назвали этот подарок бесполезным.

5 % девушек считают бесполезными подарками кастрюли, кружки, сковородки. Ещё 4 % – сладости, гели для душа, дешевую косметику и парфюмерию.

Ещё 3 % не хотели бы получать в подарок свечи, вазы, брелоки, тапочки, полотенца, фартуки.

При этом каждая из участниц опроса заявила, что не получала бесполезных подарков.

Самые желаемые подарки россиянок – это косметика и парфюмерия. 6 % хотели бы получить деньги или гаджет, внимание, заботу и любовь.

5 % выбрали украшения. А по 2 % девушек в равной степени хотят получить одежду, обувь, сертификаты в SPA, фитнес, билеты на концерт и в театр, книги, сладости, мебель и сертификаты на обучение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель и Первомай
05 марта 2021
Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель и Первомай
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
05 марта 2021
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
В администрации Псковской области прошло совещание с руководителями муниципалитетов
05 марта 2021
В администрации Псковской области прошло совещание с руководителями муниципалитетов
Дополнительные решения будут приняты по итогам визита Мишустина в Псковскую область
05 марта 2021
Дополнительные решения будут приняты по итогам визита Мишустина в Псковскую область
Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников
05 марта 2021
Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников
О важности соблюдения ограничений напомнил псковичам губернатор
05 марта 2021
О важности соблюдения ограничений напомнил псковичам губернатор
Третий выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 18:30
05 марта 2021
Третий выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 18:30
Расписание движения автобусов в Пскове изменится в праздничные дни
05 марта 2021
Расписание движения автобусов в Пскове изменится в праздничные дни

Идет загрузка...