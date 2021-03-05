Россиянки назвали самый желанный и самый бесполезный подарок на 8 Марта

17:22, 05 марта 2021, ПАИ

Cамым бесполезным подарком, но все ещё желанным, россиянки назвали цветы, сообщает РБК со ссылкой на опрос Superjob.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи женщин со всей страны.

Получить букет в подарок хотели бы 22 % респонденток, а другие 15 % назвали этот подарок бесполезным.

5 % девушек считают бесполезными подарками кастрюли, кружки, сковородки. Ещё 4 % – сладости, гели для душа, дешевую косметику и парфюмерию.

Ещё 3 % не хотели бы получать в подарок свечи, вазы, брелоки, тапочки, полотенца, фартуки.

При этом каждая из участниц опроса заявила, что не получала бесполезных подарков.

Самые желаемые подарки россиянок – это косметика и парфюмерия. 6 % хотели бы получить деньги или гаджет, внимание, заботу и любовь.

5 % выбрали украшения. А по 2 % девушек в равной степени хотят получить одежду, обувь, сертификаты в SPA, фитнес, билеты на концерт и в театр, книги, сладости, мебель и сертификаты на обучение.