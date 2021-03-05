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Общество

Более 1200 обращений от граждан поступило в «Экопром» с начала года

С начала года в Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО ООО «Экопром» поступило 1291 обращение от граждан, пишет Telegram-канал Псковской области.

Как отмечает регоператор, более 90% обращений связаны с получением перерасчета по начислениям за услугу по обращению с ТКО в связи с изменением количества зарегистрированных жильцов, сменой места жительства и так далее.

Для получения перерасчета необходимо предоставить заявление, выписку из лицевого счета по адресу регистрации и документ, подтверждающий право собственности (копия), либо выписку из ЕГРН. Пакет документов можно направить по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru (сканы); «Почтой России» по адресу: 180000, Псков, улица Льва Толстого, 3, в Центр обслуживания клиентов Филиала ООО «Экопром» или обратиться лично. Контактный телефон 8(8112)201-921.

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