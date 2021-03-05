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Общество

Псковские автоледи получили цветы от сотрудников ГИБДД

5 марта полиция провела в Пскове ежегодную акцию «Цветы для автоледи», которая проходит по всей стране в преддверии Международного женского дня по инициативе МВД России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

К мероприятию присоединились сотрудники военной автомобильной инспекции, а также представители мотоклуба «Ночные волки» и председатель Федерации мотоциклетного спорта Алексей Караваев. Дорожные полицейские останавливали транспорт с водителями-женщинами и вручали псковичкам тюльпаны, открытки и памятки по безопасности дорожного движения, а также желали дамам здоровья, любви, счастья и весеннего настроения. 

Автоледи признались инспекторам ДПС, что получить знак внимания от мужчин в форме им было приятно и неожиданно. 

«Подобные акции способствуют развитию доверительных отношений между стражами порядка и обществом, ориентированы на дальнейшее укрепление общественной безопасности. В праздничные выходные подобные мероприятия и поздравления пройдут на территории всего региона», - отметили в УМВД.

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