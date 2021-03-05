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Общество

Псковским школьникам предлагают приготовить «Завтрак для любимых»

Псковским школьникам предлагают приготовить «Завтрак для любимых», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Российское движение школьников совместно с проектом «Гастрономическая карта России» к 8 Марта запускает всероссийскую акцию «Завтрак для любимых». В период с 1 по 8 марта в школах по линии Российского движения школьников дети под руководством известного шеф-повара готовят оригинальные блюда для своих мам, бабушек и сестёр. Затем они выкладывают видео на странице организации с хештегами #рдш, #ЗавтракДляЛюбимых, #8Марта.

Итоги акции подведут и опубликуют на официальной странице РДШ в соцсети «ВКонтакте» 12 марта. Десять авторов лучших видео получат памятные подарки от Российского движения школьников.

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